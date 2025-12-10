Στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Μίνα Αρναούτη μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σχέση της με τη Φρόσω Κυριάκου, εξηγώντας ότι δεν έχουν επαφή όχι λόγω του τροχαίου με τον Παντελή Παντελίδη, αλλά λόγω μιας παρεξήγησης που δεν σχετίζεται με το ατύχημα και τελικά συνειδητοποίησαν ότι δεν ταιριάζουν ως παρέα.

Η Αρναούτη αναφέρθηκε επίσης στη δική της πορεία μετά το τροχαίο: φορούσε ζώνη, υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία και πέρασε σχεδόν δύο μήνες στην εντατική.

Περιέγραψε την αγωνία της, την ψυχολογική υποστήριξη που έλαβε και την προσπάθεια να διαχειριστεί το μετατραυματικό στρες.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι θέλει να προχωρήσει και να αφήσει πίσω τα δύσκολα, ενώ έστειλε τις καλύτερες ευχές της στη Φρόσω Κυριάκου.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν μιλάμε με την κοπέλα, δεν ήμασταν ποτέ κολλητές. Δουλέψαμε μαζί και σε αυτές τις δουλειές κάνεις ένα διάστημα παρέα με κάποιον. Θα μου πείτε, το ατύχημα δεν σας ένωσε; Ο λόγος που δε μιλάω μαζί της δεν ήταν το ατύχημα, ήταν κάποια άλλου είδους παρεξήγηση, η οποία δεν αφορά στο ατύχημα και τελικά καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζουμε σαν παρέα. Αν τη δω κάπου, θα μιλήσουμε. Η κοπέλα να είναι καλά».

