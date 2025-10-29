Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου ο viral μελισσοκόμος, Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος φιλοξενήθηκε εκ νέου στον αέρα της εκπομπής «10 παντού».

Να θυμίσουμε εδώ πως ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας μίλησε την περασμένη Πέμπτη στο κανάλι ΟΡΕΝ και η δημοσιογράφος του σταθμού Μίνα Καραμήτρου είχε μια απρόσμενη αντίδραση με την εμφάνισή του. Συγκεκριμένα η Μίνα Καραμήτρου αιφνιδιάστηκε στον αέρα με την εμφάνισή του και αντέδρασε, προσπαθώντας να κρύψει το χαμόγελό της.

Για την στάση της υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις στα socila media με κάποιους χρήστες να την καταλαβαίνουν και άλλους να θωρούν την συμπεριφορά της προσβλητική προς τον καλεσμένο της καθώς δείχνει να τον κοροϊδεύει.

Είναι και τόσο καλή δημοσιογράφος που το αξίζει το Πούλιτζερ έτσι κι αλλιώς. 😏 https://t.co/Mv24wqSfaH — Poseidonas Giannopoulos (@PosidonasYanno) October 24, 2025

Η Μίνα Καραμήτρου χθες έλυσε την «παρεξήγηση» με τον μελισσοκόμο και on air.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό τον λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου.

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος είπε από την πλευρά του: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο».

