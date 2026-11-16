Με χιούμορ αποφάσισε να αντιμετωπίσει η Josephine τα αρνητικά σχόλια της Μίνας Καραμήτρου για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Celebrity».

Η τραγουδίστρια δεν επέλεξε να απαντήσει με αιχμηρές δηλώσεις, ούτε να δώσει συνέχεια στην κριτική, αλλά βρήκε έναν πιο παιχνιδιάρικο τρόπο να δείξει πως άκουσε όσα ειπώθηκαν για το κομμάτι της.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν η δημοσιογράφος άκουσε το νέο τραγούδι της Josephine στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Η Μίνα Καραμήτρου δεν έκρυψε ότι το αποτέλεσμα δεν την ενθουσίασε, παρότι ξεκαθάρισε πως συμπαθεί την τραγουδίστρια.

Τι είπε η Μίνα Καραμήτρου για το νέο τραγούδι της Ζόζεφιν

Η δημοσιογράφος σχολίασε με ειλικρίνεια το «Celebrity», εξηγώντας πως δεν ήταν ένα τραγούδι που κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον της. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ενθουσιάστηκες; Speechless… μάλιστα. Ωραία, κοίταξε τώρα, να σου πω, δεν μ’ αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Συγγνώμη, Josephine, μου αρέσει ως τραγουδίστρια, αλλά αυτό… τι να μου κάνει κλικ; Τι είναι αυτό; Μου αρέσει η Josephine, αλλά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα μία Adele. Δεν έχω και ψυχολογία για τραγούδι σήμερα. Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Συγγνώμη, βρε παιδιά, μπορεί και να γέρασα, τι να πω; Αν και δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα της ηλικίας. Όχι, ρε παιδιά, θα πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε το τραγούδι, ούτε ο στίχος μου άρεσε».

Η απάντηση της Josephine μέσα από το TikTok

Η τραγουδίστρια δεν άφησε ασχολίαστη την τηλεοπτική τοποθέτηση, επέλεξε όμως να απαντήσει με διάθεση αυτοσαρκασμού.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο κάνει lip sync στα λόγια της Μίνας Καραμήτρου, αναπαριστώντας με χιουμοριστικό τρόπο την κριτική που δέχτηκε το «Celebrity».

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «No hate έκλαψα», δείχνοντας πως αντιμετώπισε με χαλαρή διάθεση τα σχόλια της δημοσιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια επέλεξε να διασκεδάσει την κατάσταση, χωρίς να δώσει αφορμή για περαιτέρω αντιπαράθεση.

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