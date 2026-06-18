Στο νοσοκομείο Metropolitan μεταφέρθηκε εσπευσμένα η Μίνα Καραμήτρου, μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στις εγκαταστάσεις του OPEN.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, η δημοσιογράφος είχε μόλις ολοκληρώσει την εκπομπή της με τον Νίκο Στραβελάκη και βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σταθμού. Ξαφνικά, μια εξωτερική μονάδα κλιματισμού εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, τραυματίζοντας τη γνωστή δημοσιογράφο από το ωστικό κύμα της έκρηξης, καθώς καθόταν σε απόσταση αναπνοής.

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