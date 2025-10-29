Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μία από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της τηλεόρασης χάρισε η Μίνα Καραμήτρου στο Open.

Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή «10 Παντού», καλεσμένος ήταν ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μίνα Καραμήτρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο της βλέποντας τον καλεσμένο με τα χαρακτηριστικά του ράστα.

Η παρουσιάστρια έκανε υπεράνθρωπη προσπάθεια να κρατηθεί σοβαρή, όμως το στιγμιότυπο «έσπασε» το διαδίκτυο με τα social media να την αποθεώνουν.

Έλυσε την «παρεξήγηση» με τον viral μελισσοκόμο

Στην εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου, ο Νίκος Στραβελάκης αναφέρθηκε στο viral περιστατικό και ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως θα έχουν ξανά καλεσμένο τον μελισσοκόμο από την Καρδίτσα με τα εντυπωσιακά ράστα.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου.

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος σχολίασε από την πλευρά του: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο».

Ποια είναι η Μίνα Καραμήτρου

Η Μίνα Καραμήτρου καλύπτει, από το 1993 το αστυνομικό ρεπορτάζ σε όλο του το εύρος: από υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου μέχρι την τρομοκρατία.

Το 1994 έγινε βασική αστυνομική συντάκτρια του Mega Channel καλύπτοντας τόσο τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όσο και τις ενημερωτικές του εκπομπές.

Για δυο χρόνια δίδαξε αστυνομικό ρεπορτάζ στη σχολή δημοσιογραφίας, το “Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας”, από το οποίο και η ίδια έχει αποφοιτήσει. Έχει εργαστεί σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Το 2014 τιμήθηκε για τη δημοσιογραφική της πορεία από το Ίδρυμα Μπότση.

Της έκαψαν το αυτοκίνητο το2019

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τον Μάιο του 2019 η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου. Η εμπρηστική επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της γνωστής δημοσιογράφου, στου Παπάγου. Στόχος των δραστών έγινε το αυτοκίνητό της , το οποίο βρισκόταν παρκαρισμένο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου μένει.

Όλα έγιναν περίπου στις 02:15 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες κατάφεραν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, να φτάσουν στο σημείο όπου ήταν το αυτοκίνητο της γνωστής δημοσιογράφου, να ρίξουν εύφλεκτο υλικό και να βάλουν φωτιά. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι γείτονες αντέδρασαν άμεσα κι ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς στο σημείο υπήρχαν πολλά δέντρα.

«Αυτά ανήκουν σε μαύρες και κακές εποχές για τον τόπο κι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα φοβίσουν ή θα αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν οι δημοσιογράφοι» είπε η Μίνα Καραμήτρου μιλώντας για το συμβάν στο «Ώρα Ελλάδος 7:00» στο Open TV.

Η Μίνα Καραμήτρου έδωσε πριν λίγες ημέρες μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real Life της Real News.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν υπήρξε στιγμή που φοβήθηκε εκείνη απάντησε: «Όχι για εμένα, για τους δικούς μου. Τη νύχτα που μου έκαψαν το αυτοκίνητο, φοβήθηκα για την οικογένεια μου και τους γείτονες. Όμως λέω πάντα: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του.»

Σε άλλη ερώτηση για το πόσο δύσκολο ήταν να καλύψει τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, απάντησε: «Είναι το πιο σκληρό πράγμα. Να πρέπει να καλύψεις τη δολοφονία ενός συναδέλφου σου. Δεν ξεπερνιέται. Με πονά που οι δράστες δεν έχουν βρεθεί ακόμα, αλλά πιστεύω πως κάποτε η μνήμη του θα δικαιωθεί.»

Πριν ένα χρόνο η Μίνα Καραμήτρου ανέλαβε στη θέση της Ευλαμπίας Ρέμπη στο OPEN, δίπλα στον Σπύρο Χαριτάτο, μετά την ξαφνική παραίτηση της Ρέβη από την εκπομπή τέσσερις μόλις ημέρες πριν την πρεμιέρα.

«Προηγούνται οι κυρίες. Προηγούνται οι κυρίες και όταν έχουμε την κυρία της ενημέρωσης και την κυρία του αστυνομικού ρεπορτάζ με Κ κεφαλαίο και γύρω-γύρω χειροκροτήματα, σεβασμό και αγάπη… τελείωσε! Αυτό είναι! Αλήθεια λέω μέσα από την καρδιά μου», είχε πει ο Σπύρος Χαριτάτος στην έναρξη του «Τώρα Μαζί».

«Καλημέρα, ήρθα να σου κάνω παρέα σήμερα και αύριο. Δύο μέρες ήρθα να μείνουμε μαζί. Εμείς οι δύο, θέλεις να πούμε στον κόσμο πρωί-πρωί, πώς έχουμε μαλλιοτραβηχτεί στον δρόμο για μία δήλωση του Ρωχάμη; Θες να τα θυμηθούμε;», ανέφερε με χιούμορ από την πλευρά της η Μίνα Καραμήτρου.

Εκρηκτική προσωπικότητα

Η Μίνα Καραμήτρου είναι μία δυναμική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που δεν φοβάται να πει αυτό που σκέφτεται χωρίς φόβο και πάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίδρασή της πριν δύο χρόνια μέσα από την εκπομπή της για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στον Βόλο με καταστηματάρχες που παίρνουν το δωρεάν εμφιαλωμένο νερό από τη διανομή για να το πουλήσουν στις επιχειρήσεις τους.

«Τις είπατε τις καταγγελίες στην αστυνομία; Να δείξουν πόσο απάνθρωποι είναι; Όχι δεν υπάρχει αφέλεια και αμέλεια όταν παίρνεις το δωρεάν νερό για να το πουλήσεις στην επιχείρησή σου. Είναι κουτοπονηριά, με συγχωρείτε. Δεν είναι αφέλεια. Για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει. Δεν χωρά ρομαντισμός σε αυτό το πράγμα. Όχι, είναι κάτι άλλο ο ρομαντισμός από το να παίρνει κάποιος δωρεάν νερό που το χρειάζεται ο συμπολίτης του και ο ίδιος αυτήν τη στιγμή και να πηγαίνει να το πουλά 6 ευρώ στην επιχείρησή του. Με συγχωρείτε πολύ. Για αυτό ρώτησα αν έχετε ενημερώσει την αστυνομία για να ξέρει τι μπορεί να κάνει το τοπικό τμήμα».

Προσωπική ζωή

Για την προσωπική ζωή της Μίνας Καραμήτρου δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η καταξιωμένη δημοσιογράφος είναι παντρεμένη με πρώην αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ με τον οποίο είναι αρκετά χρόνια μαζί.

Στα social media της δεν εκθέτει καθόλου την προσωπική της ζωή καθώς δεν το επιθυμεί. Με μία ματιά στο προφίλ της στο Instagram θα δούμε μόνο στιγμές από την καθημερινότητά της στη δουλειά.

