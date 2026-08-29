Μηνάς Αηδόνης: Τo νέo επιχειρηματικό βήμα του fashion blogger από τη Θεσσαλονίκη

Ωστόσο, η αγάπη του για ένα πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο που μοιράζεται με τους followers του. Τον τελευταίο χρόνο, ο Μηνάς Αηδόνης έχει κάνει το δικό του επιχειρηματικό βήμα, δημιουργώντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένα healthy protein spot, ένα aesthetic και industrial χώρο αφιερωμένο στη φιλοσοφία του healthy lifestyle.

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Στο menu πρωταγωνιστούν γεύματα, snacks, γλυκά και ροφήματα χωρίς ζάχαρη, αλλά και δημιουργικές healthy εκδοχές αγαπημένων γεύσεων, όπως κόλλυβα και ρυζόγαλο, μαζί με protein επιλογές και ιδιαίτερα ροφήματα. Το κατάστημα έχει ήδη καταφέρει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να γίνει ένα από τα πολυσυζητημένα spots της πόλης.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει βρίσκεται και το viral “J. Smoothie”, ένα protein smoothie με συστατικά όπως κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ, που φέρει την υπογραφή της Ιωάννας Τούνη και αποτελεί πλέον μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές του καταστήματος. Fashion, wellness και επιχειρηματικότητα συνθέτουν πλέον το προσωπικό lifestyle του Μηνά Αηδόνη, ο οποίος συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό του όχι μόνο το προσωπικό του στιλ, αλλά συνολικά τη δική του αισθητική, φιλοσοφία και προσέγγιση στη σύγχρονη healthy καθημερινότητα.

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