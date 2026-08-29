Μηνάς Αηδόνης: Τo νέo επιχειρηματικό βήμα του fashion blogger από τη Θεσσαλονίκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο fashion influencer Μηνάς Αηδόνης, γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο My Style Rocks αλλά και τα viral «Outfit of the Day» videos από τα σοκάκια της Μυκόνου, επέλεξε φέτος για τις καλοκαιρινές διακοπές του ένα από τους πιο εξωτικούς προορισμούς του κόσμου, τις Μαλδίβες.
Τον Αύγουστο ταξίδεψε στον επίγειο παράδεισο μαζί με την καλή του φίλη Ιωάννα Τούνη, με τους δύο τους να μοιράζονται στα social media εντυπωσιακά στιγμιότυπα, ειδυλλιακά τοπία και στιγμές χαλάρωσης. Ανάμεσα στα fashion looks και τις εικόνες από το ταξίδι, ξεχώρισε και η καλλίγραμμη σιλουέτα του Μηνά, αποτέλεσμα του healthy lifestyle και της συστηματικής άσκησης που αποτελούν σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς του.
Ωστόσο, η αγάπη του για ένα πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο που μοιράζεται με τους followers του. Τον τελευταίο χρόνο, ο Μηνάς Αηδόνης έχει κάνει το δικό του επιχειρηματικό βήμα, δημιουργώντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένα healthy protein spot, ένα aesthetic και industrial χώρο αφιερωμένο στη φιλοσοφία του healthy lifestyle.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο menu πρωταγωνιστούν γεύματα, snacks, γλυκά και ροφήματα χωρίς ζάχαρη, αλλά και δημιουργικές healthy εκδοχές αγαπημένων γεύσεων, όπως κόλλυβα και ρυζόγαλο, μαζί με protein επιλογές και ιδιαίτερα ροφήματα. Το κατάστημα έχει ήδη καταφέρει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να γίνει ένα από τα πολυσυζητημένα spots της πόλης.
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει βρίσκεται και το viral “J. Smoothie”, ένα protein smoothie με συστατικά όπως κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ, που φέρει την υπογραφή της Ιωάννας Τούνη και αποτελεί πλέον μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές του καταστήματος. Fashion, wellness και επιχειρηματικότητα συνθέτουν πλέον το προσωπικό lifestyle του Μηνά Αηδόνη, ο οποίος συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό του όχι μόνο το προσωπικό του στιλ, αλλά συνολικά τη δική του αισθητική, φιλοσοφία και προσέγγιση στη σύγχρονη healthy καθημερινότητα.
govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Βουτιές σε κοσμική παραλία της Μυκόνου με αποκαλυπτικό μαγιό – Μαζί της ο Μηνάς Αηδόνης