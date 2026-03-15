Την πρώτη του συνέντευξη παραχώρησε ο Μίνως Μάτσας στην εκπομπή, Χαμογέλα και Πάλι, λίγο μετά το σάλο που ξέσπασε με την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο καλλιτέχνης μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια για τα παιδιά του, ενώ δεν θέλησε να αναφερθεί στην προσωπική του ζωή.

«Η μουσική έπαιζε τον πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, τώρα είναι τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν είμαι καλός πατέρας, πρέπει να τα ρωτήσεις, αλλά μπορώ να σου πω ότι τους δίνω όλη μου την αγάπη και είμαι παρόν στην καθημερινότητά τους. Τα στηρίζω. Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Έχω πάρει μαθήματα από τα παιδιά μου, είναι η απόλυτη πηγή γνώσης», ανέφερε αρχικά για τα δίδυμα παιδιά του που απέκτησε με την Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η καταπολέμηση του εγωισμού είναι το μάθημα που πήρα από τα παιδιά μου. Ο εγωισμός είναι ένας κακός σύμβουλος. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω κρατήσει κακία σε άλλους γιατί όταν έχεις μέσα σου απωθημένα, δυσκολεύεις τη ζωή σου», συμπλήρωσε ο Μίνως Μάτσας και έδωσε «πάσα» στη δημοσιογράφο για να τον ρωτήσει σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. «Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου ζητήματα σε ό,τι αφορά την πρώην γυναίκα μου», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η Υπουργός απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026, για το θέμα της επιμέλειας των παιδιών τους. Όπως έγινε γνωστό, έστειλε δήλωση παραίτησης προς την άλλη πλευρά, εξηγώντας ότι θέλει να γίνει μια νέα προσπάθεια ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τα δίδυμα παιδιά τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τον θόρυβο που είχε δημιουργηθεί γύρω από τη ρύθμιση για τη συνεπιμέλεια. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι αν αλλάξουν οι συνθήκες μετά από μια πρώτη δικαστική απόφαση για τη γονική μέριμνα, μπορεί να ζητηθεί από το ίδιο δικαστήριο να τροποποιήσει προσωρινά την απόφαση, μέχρι να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόζεται μια απόφαση επιμέλειας αν έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στη ζωή των παιδιών ή των γονέων.

Η κίνηση της απόσυρσης θεωρείται από αρκετούς ως μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

