Ο Μίνως Μάτσας βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα live του, και αυτή τη φορά έχει μαζί του δύο πολίτιμους βοηθούς.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανέβασε, την Κυριακή 1 Μαρτίου, μια φωτογραφία με τον ίδιο καθισμένο στο πιάνο του, ενώ μαζί του βρίσκονται και τα δύο δίδυμα παιδιά του, και έγραψε: «Η ομάδα είναι έτοιμη! Φέτος, έχω και βοηθούς!».

Άλλωστε, ο Μίνως Μάτσας είναι ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς που φροντίζει να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στα παιδιά του, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιό του από την Όλγα Κεφαλογιάννη, με την οποία έχει συνεπιμέλεια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με αφορμή τις εμφανίσεις του στο VOX, ο Μίνως Μάτσας είχε αναφερθεί στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του: «Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν, αφενός, και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται, προτίθεται να λύσει. Άρα σας λέω τα αυτονόητα, και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου 2026 εναντίον του Μίνου Μάτσα σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών τους. Όπως έγινε γνωστό, απέστειλε στον αντίδικο δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εξεύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα – όπως αναφέρεται – το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων τους.

