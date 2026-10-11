Τους προβληματισμούς του για την επιστροφή του «The Voice» μοιράστηκε ο Γιάννης Βαρδής το βράδυ του Σαββάτου (10/10). Έναν μόλις μήνα μετά τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, το μουσικό σόου έκανε πρεμιέρα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με την Πάολα να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην κριτική επιτροπή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εξέφρασε την ένστασή του για τη γρήγορη επαναφορά της εκπομπής, μόλις μία εβδομάδα μετά το συγκινητικό αφιέρωμα που προβλήθηκε στη μνήμη του αείμνηστου τραγουδιστή.

Τι έγραψε στο Facebook ο Γιάννης Βαρδής

«Σήμερα ξεκίνησε το Voice. Πάντα μ’άρεσε το voice. Και φέτος καλό θα είναι… Και κάποιος θα πει η ζωή συνεχίζεται. Το δέχομαι. Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς;», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρδής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Το Voice στα μάτια μου ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο project. Διασκεδαστικό και χαρούμενο. Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο; Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα; Εγώ πιστεύω πως όλοι θα είναι μαγκωμένοι», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο τραγουδιστής.

Ο Γιάννης Βαρδής ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που παραβρέθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού τους συνέδεε φιλία και καλλιτεχνική αλληλοεκτίμηση.

Η ανάρτησή του ξεπέρασε τα 1300 like με την πλειοψηφία των σχολίων να συμφωνεί με την τοποθέτησή του.

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