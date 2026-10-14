Η Μιράντα Πατέρα ήταν ιδιαίτερα κομψή φορώντας μια off shoulder μαύρη μίντι δημιουργία που συνδύασε με ένα ζευγάρι vinyl μπορντώ μπότες. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα κρεμ παλτό και με διακριτικά κοσμήματα. Τα μαλλιά της ήταν ίσια κάτω και με το χτένισμά της ανέδειξε ένα εντυπωσιακό ζευγάρι μακριά σκουλαρίκια. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και διακριτικό.

Ο Γιώργος Νίκας επέλεξε ένα κλασικό κοστούμι και πόζαρε δίπλα στην πρώην σύζυγό του με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Αλεξάνδρα, την Νταίζη και τον Παναγιώτη.

Πλέον, ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα έχουν δύο εγγονάκια, τον Βασίλη και τη Μιράντα που απέκτησαν από την κόρη τους, Αλεξάνδρα Νίκα.

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