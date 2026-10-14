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Η Μιράντα Πατέρα έδωσε το «παρών» στα λαμπερά εγκαίνια του 1ου Beau Domaine Skin Lab. Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 13/10, και συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων.
Την αποκλειστική αντιπροσωπεία του brand ομορφιάς στη χώρα μας έχει αναλάβει η Icon Dermaceutical Skincare Platform των Γιώργου Νίκα, Αλέξη Αλευρά και Γιάννη Θεοδωρόπουλου. Η Μιράντα Πατέρα στήριξε τον πρώην σύζυγό της στο νέο του επιχειρηματικό βήμα και πόζαρε μαζί του στο φακό.
Η Μιράντα Πατέρα ήταν ιδιαίτερα κομψή φορώντας μια off shoulder μαύρη μίντι δημιουργία που συνδύασε με ένα ζευγάρι vinyl μπορντώ μπότες. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα κρεμ παλτό και με διακριτικά κοσμήματα. Τα μαλλιά της ήταν ίσια κάτω και με το χτένισμά της ανέδειξε ένα εντυπωσιακό ζευγάρι μακριά σκουλαρίκια. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και διακριτικό.
Ο Γιώργος Νίκας επέλεξε ένα κλασικό κοστούμι και πόζαρε δίπλα στην πρώην σύζυγό του με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Αλεξάνδρα, την Νταίζη και τον Παναγιώτη.
Πλέον, ο Γιώργος Νίκας και η Μιράντα Πατέρα έχουν δύο εγγονάκια, τον Βασίλη και τη Μιράντα που απέκτησαν από την κόρη τους, Αλεξάνδρα Νίκα.
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