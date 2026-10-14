Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε η Μιράντα Πατέρα για τον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, τονίζοντας πως αυτό που την έχει κερδίσει περισσότερο είναι η ευγένεια και ο χαρακτήρας του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κόρη της, Αλεξάνδρα Νίκα, αλλά και στη μεγάλη αδυναμία που έχει στα εγγόνια της.

Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μιλώντας για τη σχέση της με τον τραγουδιστή και την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την κόρη της.

Τα λόγια αγάπης για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

«Ο Κωνσταντίνος είναι καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και τον χαρακτήρα του και εύχομαι να είναι πάντα ευτυχισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η εκτίμησή της προς εκείνον διαμορφώθηκε μέσα από τη γνωριμία τους, ενώ στάθηκε και στην ευγένεια που τον διακρίνει. Όταν ρωτήθηκε αν θα τον επέλεγε η ίδια για σύντροφο της κόρης της, απάντησε πως προτεραιότητά της είναι η ευτυχία των παιδιών της.

«Δεν θα τον διάλεγα εγώ, ό,τι θέλουν τα παιδιά μου. Να είναι ευτυχισμένα», σημείωσε.

«Είμαι χαζογιαγιά, τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου»

Ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητά της έχουν τα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η ίδια δεν έκρυψε τη μεγάλη αδυναμία που τους έχει, τονίζοντας πως προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί τους.

«Είμαι χαζογιαγιά. Τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου, τα λατρεύω, τα βλέπω καθημερινά», είπε.

Μιλώντας για την κόρη της, δήλωσε περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τη μητρότητα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της. Παράλληλα, τη χαρακτήρισε γλυκιά μητέρα, αλλά και πιο δυναμική από την ίδια.

«Η Αλεξάνδρα είναι μια πάρα πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω είναι πιο δυναμική από εμένα. Εγώ είμαι πολύ “μαμά μαμά”, που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, αλλά η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα μαζί. Εννοείται ότι μου ζητάει συμβουλές», ανέφερε.

Τι είπε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Τέλος, η Μιράντα Πατέρα αναφέρθηκε και στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε ληφθεί απόφαση να γίνει νονά της κόρης της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Όπως είπε, είχε γνωρίσει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και είχε θετική εντύπωση για εκείνη, ενώ εξέφρασε τη στενοχώρια της για την είδηση ότι της ζητήθηκε να παραιτηθεί.

«Στενοχωρήθηκα. Την είχα γνωρίσει, ήταν πολύ συμπαθητική, από εκεί και πέρα δεν ήξερα για κάποια κουμπαριά. Δεν είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο τα παιδιά», διευκρίνισε.

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