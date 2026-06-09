Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύντροφος του δημοφιλούς τραγουδιστή έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο.

Η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης δημοσιεύθηκε από τον γιατρό της Αλεξάνδρας Νίκα, και μέσα από αυτήν αποκαλύφθηκε και μία λεπτομέρεια με ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια. Η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της, της Μιράντας Πατέρα, μιας γυναίκας που έχει σταθεί διακριτικά, αλλά ουσιαστικά, δίπλα της σε κάθε σημαντικό σταθμό της ζωής της.

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Το όμορφο ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, τον Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και πήρε το όνομά του από τον πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

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Η γυναίκα δίπλα στην Αλεξάνδρα Νίκα

Η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον δημοφιλή τραγουδιστή την έχει φέρει στο προσκήνιο, όμως το όνομα της μητέρας της, Μιράντας Πατέρα, είναι απόλυτα συνυφασμένο με τους υψηλούς επιχειρηματικούς και ναυτιλιακούς κύκλους της χώρας.

Ως μέλος της εφοπλιστικής οικογένειας Πατέρα, διαθέτει μακρά και ενεργή παρουσία στην κοσμική ζωή, επιλέγοντας σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους, σε σύγκριση με άλλες προσωπικότητες του ίδιου βεληνεκούς.

Η Μιράντα Πατέρα και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό, βασισμένο στην εμπιστοσύνη, την αλληλοστήριξη και την καθημερινή επικοινωνία. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός τους αναφέρουν πως η μητέρα της Αλεξάνδρας ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που γνώρισαν και αγκάλιασαν τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, από τη στιγμή που η Αλεξάνδρα έγινε μητέρα, η παρουσία της Μιράντας στη ζωή της έγινε ακόμη πιο έντονη. Βρέθηκε δίπλα της τόσο κατά την πρώτη εγκυμοσύνη, όσο και κατά τη δεύτερη, στηρίζοντάς την σε κάθε βήμα αυτής της νέας και απαιτητικής καθημερινότητας.

Ο γάμος της με τον Γιώργο Νίκα

Η Μιράντα Πατέρα παντρεύτηκε με τον Γιώργο Νίκα, της γνωστής εταιρείας αλλαντικών στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, την Αλεξάνδρα, τον Παναγιώτη και την Νταίζη.

Εκείνη την εποχή έκαναν αίσθηση στους κοσμικούς κύκλους ως ένα από τα πιο όμορφα και ταιριαστά νέα ζευγάρια των Αθηνών ωστόσο, αποφάσισαν μετά από αρκετά χρόνια γάμου να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους δεν είχε αίσιο τέλος και οι δρόμοι τους χώρισαν αρκετά χρόνια αργότερα, η Μιράντα Πατέρα παρέμεινε σταθερά προσηλωμένη στην οικογένειά της, κρατώντας πολύ στενούς δεσμούς με τα παιδιά της.

Η αθόρυβη σχέση με τον Γιώργο Μανίκα

Τα τελευταία χρόνια η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα κοσμικά πηγαδάκια, λόγω της σχέσης της με τον Γιώργο Μανίκα.

Μαζί από το 2024, οι δυο τους διαψεύδουν τα στερεότυπα περί ηλικιακής διαφοράς, βιώνοντας μια πολύ δυνατή σχέση. Άνθρωποι που τους γνωρίζουν καλά, κάνουν λόγο για ένα δέσιμο γεμάτο αμοιβαία εκτίμηση. Η ισορροπία που έχουν βρει ως ζευγάρι είναι εμφανής σε κάθε τους βήμα, όπως ακριβώς συνέβη και στην πρόσφατη, εξαιρετικά διακριτική τους στάση στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, όπου απέφυγαν πλήρως τα φώτα της δημοσιότητας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Γιώργος Μανίκας: Μαζί με την σύντροφό του, Μιράντα Πατέρα για τις διακοπές του Πάσχα