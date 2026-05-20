Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραχώρησε μια ιδιαίτερα ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», μιλώντας ανοιχτά για τις ανασφάλειες που τη συνοδεύουν από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα, αλλά και για τη βαθιά σχέση που είχε με τη μητέρα της.

Με τον γνώριμο αυθορμητισμό της, η αγαπημένη ηθοποιός παραδέχτηκε πως ποτέ δεν κατάφερε να πει με βεβαιότητα το «αξίζω», εξηγώντας ότι πάντα ένιωθε εσωτερικές αμφιβολίες και μια μόνιμη ανασφάλεια απέναντι στον εαυτό της.

Όπως αποκάλυψε, ήταν ένα εσωστρεφές και κομπλεξικό παιδί, κάτι που θεωρεί πως δεν άλλαξε πραγματικά ούτε μεγαλώνοντας.

Η ίδια εξήγησε πως ακόμη και σήμερα, όταν πιέζεται ψυχολογικά ή συναισθηματικά, η πρώτη της αντίδραση είναι να θέλει να απομακρυνθεί και να «φύγει», αν και γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς η ανασφάλεια συνδέεται συχνά με την ανάγκη για τελειότητα και με την αίσθηση ότι κάποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος απ’ όσο νιώθει ότι είναι.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης, για τη στενή σχέση με τη μητέρα της, αποκαλύπτοντας πως είχε δεχτεί τεράστια αγάπη και επιβεβαίωση από εκείνη, σε βαθμό που, όπως είπε χαρακτηριστικά, γινόταν σχεδόν «εξοργιστική».

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην αδελφή της, με την οποία έχουν οκτώ χρόνια διαφορά, λέγοντας πως βίωσε όλη αυτή τη μητρική αφοσίωση περισσότερο με περιφρόνηση παρά με ζήλια.

Μέσα από τα λόγια της, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου έδωσε μια πολύ ανθρώπινη εικόνα πίσω από τη δημόσια παρουσία της, δείχνοντας πως ακόμη και άνθρωποι με μεγάλη πορεία και αναγνώριση συνεχίζουν να κουβαλούν προσωπικές αμφιβολίες και ευαισθησίες που τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.

