Η Μιρκέτα Βιδάλη και ο Στέφανος Καπίνο περιμένουν το πρώτο παιδί τους, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω social media.

Η επιχειρηματίας ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με τον αγαπημένο της στο προσωπικό προφίλ της στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Στη λεζάντα αναφέρει ότι αναμένεται να φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, τον Αύγουστο.

Η Μιρκέτα Βιδάλη και ο Στέφανος Καπίνο παντρεύτηκαν το 2019 στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Η επιχειρηματίας είχε πάρει μέρος στο «Dragons’ Den Greece» του ΑΝΤ1 και μάλιστα, είχε κλείσει συμφωνία.

