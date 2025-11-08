Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ignacia Fernández, η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή και ανατρεπτική εμφάνιση, επιλέγοντας να ερμηνεύσει heavy metal τραγούδι κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της.

Η 27χρονη τραγουδίστρια του progressive death metal συγκροτήματος «Decessus» ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο βραδινό φόρεμα και στέμμα, ενώ συνοδευόταν από τον Carlos Palma στην κιθάρα.

Η δυναμική της παρουσία απέσπασε θερμό χειροκρότημα και της εξασφάλισε μια θέση ανάμεσα στους 20 φιναλίστ του τελικού, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 9 Νοεμβρίου.

Στα social media, η Ignacia Fernández έγινε θέμα συζήτησης για το θάρρος της να αμφισβητήσει τα παραδοσιακά πρότυπα ομορφιάς και θηλυκότητας. Σχόλια όπως «επιτέλους, κάποιος σπάει τα στερεότυπα για το τι είναι θηλυκό» και «αποδεικνύει ότι μπορείς να είσαι όμορφη, θηλυκή και ταυτόχρονα metal» γέμισαν το διαδίκτυο.

Η ίδια ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι η μουσική metal αποτελεί «θεμελιώδες κομμάτι της προσωπικότητάς της, πηγή δύναμης και σκοπού», προσθέτοντας ότι η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πάθος μπροστά σε τηλεοπτικό κοινό ήταν για εκείνη μια εμπειρία που εκτιμά βαθιά.

@spin Serving looks and roaring hooks 😳 This is Ignacia Fernández, who fronts the progressive death metal group @DecessusOfficial when she’s not modeling. She’ll, unsurprisingly, be in the finals this weekend. (📹 via @Ignacia Fernández ♬ original sound – SPIN