Η Ιωάννα Σκουλά από το Ηράκλειο της Κρήτης είναι η νέα εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Global 2026. Η Ιωάννα ανακηρύχθηκε επίσημα νικήτρια από τον οργανισμό Miss Global, σε έναν διαγωνισμό που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των γυναικών μέσω δύναμης, πειθαρχίας και σκοπού.

Η 20χρονη Ηρακλειώτισσα Ιωάννα Σκουλά, με ύψος 1,78μ., φέρνει ένα πλούσιο βιογραφικό στον διαγωνισμό Miss Global Greece. Με διακρίσεις σε ρυθμική γυμναστική, kickboxing και modeling, η Ιωάννα αποτελεί σύμβολο αυτοπεποίθησης και εκπρόσωπο της νέας γενιάς γυναικών που επιδιώκουν παγκόσμια επιρροή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Global Greece (@missglobalgreece)

Η πορεία της Ιωάννας Σκουλά στους διαγωνισμούς ομορφιάς

Σε ηλικία 16 ετών κατέκτησε τον τίτλο Miss Crete Young (Miss Teen Crete), ενώ στα 17 της αναδείχθηκε Miss Young Hellas (Miss Teen Greece). Η Ιωάννα Σκουλά σπούδασε modeling στη Cristy Academy, εργάζεται επαγγελματικά ως μοντέλο και ολοκλήρωσε σπουδές σε αισθητική προσώπου και σώματος.

Ο απώτερος στόχος της είναι η διεθνής καριέρα στη μόδα και την ομορφιά, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με αριστεία και αυθεντικότητα.

Η συνύπαρξη αθλητικών επιτευγμάτων και κοινωνικής δράσης στη ζωή της αντικατοπτρίζει τις τάσεις των σύγχρονων διαγωνισμών ομορφιάς, όπου η σωματική και ψυχική ευεξία συνδέεται με την ενδυνάμωση και κοινωνική ευαισθησία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Skoula (@joanna_skoula)

Πέρα από το στέμμα, η Ιωάννα Σκουλά επιδιώκει να εμπνεύσει γυναίκες, ιδιαίτερα όσες έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, να ξαναβρούν τη δύναμή τους και την αυτοεκτίμησή τους. Μέσα από πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη γυμναστική, την ομορφιά και την ολιστική ευεξία, η Ιωάννα Σκουλά προωθεί την ενδυνάμωση σε διεθνές επίπεδο, ευθυγραμμισμένη με την αποστολή του οργανισμού Miss Global.

Όπως δηλώνει η ίδια, «το kickboxing μου έμαθε ότι η δύναμη δεν είναι επιθετικότητα, αλλά έλεγχος, αυτοσεβασμός και πίστη στη δική σου δύναμη. Το να είμαι Miss Global Greece σημαίνει να χρησιμοποιώ αυτή τη δύναμη για να βοηθήσω άλλες γυναίκες να ξαναβρούν τη δική τους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Skoula (@joanna_skoula)

Ο διαγωνισμός Miss Global, ιδρύθηκε το 2013, είναι γνωστός για την ένταξη και την ποικιλομορφία των συμμετοχών, δεχόμενος γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, συμπεριλαμβανομένων και μητέρων. Ιδρυτής είναι ο Van M. Pham (2011), με σύνθημα: «Empowering women, embracing cultures, and embodying the beauty within».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Skoula (@joanna_skoula)

Με πληροφορίες από: neakriti.gr