Η Σάσα Πατεράκη, που στέφθηκε Miss Κρήτη το 1983, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και την πολύμηνη θεραπεία που ακολούθησε.

Η πρώην αντιδήμαρχος Γλυφάδας περιέγραψε πώς όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2013, όταν κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου ελέγχου εντόπισε ένα “μπαλάκι” στο στήθος της.

Σε λίγες μέρες, οι γιατροί επιβεβαίωσαν την ύπαρξη όγκου και προχώρησαν σε άμεση επέμβαση. Ο όγκος ήταν 2,5 εκατοστά και ιδιαίτερα επιθετικός, ωστόσο η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά.

Η ίδια τόνισε πως η πίστη της και η δύναμη που ένιωσε σε εκείνες τις στιγμές την βοήθησαν να αντέξει. Περιέγραψε ότι πριν κοιμηθεί είχε μια έντονη εικόνα της Παναγίας στο χέρι της και ένιωσε σαν κάποιος να της λέει “μη φοβάσαι”.

Η Σάσα Πατεράκη υπογράμμισε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι μόνο η θεραπεία, αλλά η συνέχεια: οι τακτικές εξετάσεις που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Η αγωνία για τα αποτελέσματα, όπως είπε, είναι μεγάλη και πολλές φορές οι γυναίκες φοβούνται να ανοίξουν τα ιατρικά τους έγγραφα.