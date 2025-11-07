Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ένταση επικράτησε σε εκδήλωση του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe 2025, όταν προκλήθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον εκπρόσωπο της διοργανώτριας χώρας, της Ταϊλάνδης, και την Miss Mexico, Fatima Bosch.

Κατά τη διάρκεια τελετής, πριν από το μεγάλο τελικό, ο Nawat Itsaragrisil επέπληξε δημόσια τη διαγωνιζόμενη, κατηγορώντας την ότι δεν δημοσίευσε προωθητικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες υποψήφιες και μεταδόθηκε ζωντανά.

Η Miss Mexico αντέδρασε στην επίπληξη, με αποτέλεσμα ο Nawat Itsaragrisil να καλέσει την ασφάλεια και να απειλήσει με αποκλεισμό όσες διαγωνιζόμενες την υποστήριζαν. Η Fatima Bosch αποχώρησε από την αίθουσα και αρκετές διαγωνιζόμενες ακολούθησαν σε ένδειξη συμπαράστασης.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνονται οι διαγωνιζόμενες με τις κορδέλες και τα βραδινά τους φορέματα να αντιδρούν, ενώ ο Nawat Itsaragrisil τις καλεί να καθίσουν λέγοντας: «Όποια θέλει να συνεχίσει το διαγωνισμό, να καθίσει κάτω». Παρά τις προειδοποιήσεις, η πλειονότητα σηκώθηκε και αποχώρησε.

🚨 MISS UNIVERSE MELTDOWN – DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up: “I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025

Ο Οργανισμός Miss Universe (MUO) εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του Ταϊλανδού αξιωματούχου, χαρακτηρίζοντάς την «κακόβουλη». Αργότερα, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την αποχώρησή της, η Fatima Bosch δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο 60χρονος «δεν έδειξε σεβασμό» και την αποκάλεσε «χαζή».

Ο Nawat Itsaragrisil αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν. Πολλά μέσα μετέδωσαν ότι την αποκάλεσε «dumbhead» (χαζή), εκείνος όμως ισχυρίστηκε αργότερα ότι εννοούσε πως η Fatima Bosch είχε προκαλέσει «ζημιά».