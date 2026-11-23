Με έντονο ελληνικό στοιχείο και αναφορές στην ιστορία της χώρας μας, η Ολίβια Βασιλόπουλος παρουσίασε την εθνική της ενδυμασία στον διαγωνισμό Miss Universe 2026, στο Πουέρτο Ρίκο.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας εμφανίστηκε με μια δημιουργία εμπνευσμένη από την Αρχαία Ολυμπία, μεταφέροντας στη διεθνή σκηνή συμβολισμούς που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Πουέρτο Ρίκο, που αντιστοιχεί στο πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην Αυστραλία.

Η Ελληνίδα που γεννήθηκε και μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς

Η Ολίβια Βασιλόπουλος γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από Έλληνες γονείς και έχει ζήσει σε διαφορετικές χώρες. Ένα διάστημα της ζωής της βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ, ενώ φοίτησε σε σχολεία τόσο στην Αυστραλία, όσο και στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, διατηρώντας στενή σχέση με την ελληνική καταγωγή της.

Η συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Ελλάδα έχει, επομένως, ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας.

Η δημιουργία «Αρχαία Ολυμπία» και οι συμβολισμοί της

Το εθνικό κοστούμι της Ολίβιας Βασιλόπουλος σχεδιάστηκε από την Έφη Τσίμπη, με έμπνευση από τον οργανισμό GS Hellas. Η δημιουργία είχε ως σημείο αναφοράς την Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Κάθε στοιχείο της ενδυμασίας είχε τον δικό του συμβολισμό. Ιδιαίτερη θέση είχε ο μανδύας, στον οποίο αποτυπώθηκαν δύο έννοιες με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική παράδοση: το «Αἰὲν ἀριστεύειν» και η «Εκεχειρία».

Η πρώτη εκφράζει την προσπάθεια για διαρκή πρόοδο και αριστεία, ενώ η δεύτερη παραπέμπει στην ιερή Ολυμπιακή ανακωχή, που συμβόλιζε την ειρήνη και την αναστολή των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Μέσα από αυτή την εμφάνιση, η ελληνική συμμετοχή επιχείρησε να αναδείξει όχι μόνο την ιστορική κληρονομιά της χώρας, αλλά και αξίες όπως η ειρήνη, η ενότητα και ο σεβασμός μεταξύ των λαών.

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Το πρόβλημα υγείας πριν από την εμφάνισή της

Η προετοιμασία της Ολίβιας δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, η διαγωνιζόμενη παρουσίασε αδιαθεσία και αφυδάτωση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά την περιπέτεια αυτή, κατάφερε να επιστρέψει και να συμμετάσχει στην παρουσίαση της εθνικής ενδυμασίας, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Miss Universe

Η διοργάνωση πλησιάζει στην κορύφωσή της, καθώς ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ώρα Αυστραλίας.

Ο μεγάλος τελικός του Miss Universe 2026 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ώρα Αυστραλίας, στο Πουέρτο Ρίκο.

Η παρουσία της Ολίβιας Βασιλόπουλος αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική παροικία της Αυστραλίας. Η ίδια, με καταγωγή από την Ελλάδα και μεγαλώνοντας ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, εκπροσωπεί τη χώρα μας σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luis Alberto Pol (@luisalbertopol)

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