Νέες διαστάσεις παίρνει η προσωπική ιστορία της Ναταλία Λιονάκη, καθώς σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή Super Κατερίνα, η ίδια έχει αλλάξει όνομα, έχει αποχωρήσει από την Κένυα όπου ζούσε σε μοναστήρι και πλέον βρίσκεται στην Τανζανία, προσφέροντας βοήθεια σε ενήλικες και παιδιά που ζουν με AIDS.

Η μητέρα της, Τζένη Λιονάκη, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό και τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις επιλογές της κόρης της. Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις, δεν έκρυψε την ενόχλησή της, σχολιάζοντας ειρωνικά ακόμη και το νέο της όνομα.

«Δεν με αφορά το θέμα», ανέφερε αρχικά, εκφράζοντας την άποψή της για τη θρησκευτική ζωή και τονίζοντας πως η πίστη, κατά τη γνώμη της, δεν ταυτίζεται με εξωτερικές πρακτικές.

Ωστόσο, η πιο έντονη στιγμή ήρθε λίγο αργότερα, όταν ξέσπασε λέγοντας: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου. Είναι κόρη μου αυτό; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα». Στη συνέχεια περιέγραψε τις προσωπικές της θυσίες, υποστηρίζοντας πως αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στην ανατροφή της κόρης της, βάζοντας τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα.

Η ίδια μίλησε για «αχαριστία» και δήλωσε πως έχει επιλέξει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της, προκειμένου – όπως είπε – να προστατεύσει τον εαυτό της από τον πόνο.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση φωτίζει για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα στη σχέση μητέρας και κόρης, μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις.

