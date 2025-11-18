Η πρώτη ματιά στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Moana είναι πλέον διαθέσιμη, με την Disney να παρουσιάζει το επίσημο teaser και να επιβεβαιώνει το καστ της ταινίας.

Στον ρόλο της Moana συναντάμε την ανερχόμενη Κάθριν Λαγκαάια, ενώ ο Ντουέιν Τζόνσον επιστρέφει ως Maui, ο άλλοτε θρυλικός ημίθεος που ενώνεται ξανά με τη νεαρή ηρωίδα σε μια περιπέτεια για να προστατεύσει τη γη και τον λαό της.

Αν και ο Τζόνσον διατηρεί τον ρόλο που είχε και στην animated παραγωγή του 2016, τη Moana αυτή τη φορά δεν ερμηνεύει η Αουλίι Κραβάλιο, αλλά η πρωτοεμφανιζόμενη Λαγκαάια.

Η 17χρονη ηθοποιός έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της: «Νιώθω τεράστια χαρά και τιμή που θα δώσω ζωή σε έναν χαρακτήρα που αγαπώ.

Η οικογένειά μου έχει βαθιές ρίζες στη Σαμόα και είναι σημαντικό για μένα να εκπροσωπήσω τη δική μας κουλτούρα και όλα τα κορίτσια του Ειρηνικού που βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτήν την ιστορία».

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Τζον Τουί ως Αρχηγός Tui, η Φράνκι Άνταμς στον ρόλο της Sina και η Ρένα Όουεν ως Gramma Tala.

Η live-action Moana αναμένεται να φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου, σηματοδοτώντας μία δεκαετία από την πρώτη εμφάνιση της αγαπημένης animated περιπέτειας.