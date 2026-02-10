Η Modern Cinderella (κατά κόσμον Αλεξάνδρα), η influencer που έχει «γκρεμίσει» το Instagram και το TikTok, είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να φέρει αέρα ανανέωσης στο φετινό J2US.

Με το ρόλο της στα παρασκήνια του λαμπερού σόου, πολλοί την χαρακτηρίζουν ήδη ως τη νέα «Κατερίνα Στικούδη» των backstage, έτοιμη να μεταφέρει τον παλμό με το δικό της εκρηκτικό στυλ.

Η «επικίνδυνη» σχέση της με τον τράπερ Ricta

Η προσωπική ζωή της θυμίζει σενάριο ταινίας. Η σχέση της με το γνωστό τράπερ Ricta έχει περάσει από σαράντα κύματα.

Παρά τους χωρισμούς και τις δημόσιες παραδοχές για απιστία από την πλευρά του, το ζευγάρι είναι ξανά μαζί, με τον Ricta να δηλώνει πρόσφατα: «Είμαστε ξανά μαζί, ανδρόγυνο».

Συγκεκριμένα, ο τράπερ είχε δηλώσει στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube: «Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο. Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μ@λ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με “στρώνει” κι αυτή».

Η influencer και επιχειρηματίας δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι έχει πάει το γιο τους στη φυλακή, για να δει τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια της κράτησης του τράπερ.

Βρέθηκε στο πλευρό του αμέσως μόλις αποφυλακίστηκε, επιβεβαιώνοντας ότι ο δεσμός τους παραμένει ισχυρός παρά τις αντιξοότητες.

Business Woman: Τα αστρονομικά κέρδη από τα social media

Αν νομίζετε ότι το J2US θα είναι η κύρια πηγή εσόδων της, τότε κάνετε λάθος. Η Modern Cinderella έχει μετατρέψει το branding της σε μια «μηχανή» παραγωγής χρήματος.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, αποκάλυψε ότι μέσα στο 2025 τα έσοδά της άγγιξαν το εντυπωσιακό ποσό των 500.000 ευρώ.

«Νομίζω μπορούν να τα δουν στο ΓΕΜΗ. Λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο. Αν δεν μπορούσε ο κόσμος να το δει, δεν θα το απαντούσα, αλλά επειδή είναι δημόσια…».

Η «απόρριψη» του J2US

Η ίδια είχε δηλώσει, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ότι αρχικά οι οικονομικές προτάσεις για την τηλεόραση της φάνηκαν μικρές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έδιναν τα μισά λεφτά από ένα story μου».

Οι χορηγίες

Έχει παραδεχτεί πως έχει λάβει πενταψήφια ποσά για μια και μόνο συνεργασία, τοποθετώντας την στην ελίτ των πιο ακριβοπληρωμένων Ελλήνων influencers.

Με εκατοντάδες χιλιάδες followers να παρακολουθούν κάθε της κίνηση, η Modern Cinderella θα εισβάλλει στα σπίτια μας μέσα από την συχνότητα του Open, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά των social media δεν ήρθε απλά για να παίξει, αλλά για να κυριαρχήσει.

