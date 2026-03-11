Η γνωστή influencer Modern Cinderella ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει στιγμές από την καθημερινότητά της με τον μικρό της γιο, Βασίλη, ο οποίος είναι πλέον τεσσάρων ετών.

Στο τρυφερό βίντεο, η influencer παρουσιάζει την πρωινή φροντίδα του γιου της και την προετοιμασία του για την υπόλοιπη μέρα, δίνοντας στους followers της μια γλυκιά ματιά στη ζωή τους μαζί.

Ο μικρός Βασίλης είναι γιος της Modern Cinderella μαζί με τον ράπερ Ricta. Η influencer έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για το πώς βιώνει τη μητρότητα και για την εμπειρία της εγκυμοσύνης της σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είναι ζευγάρι με τον Ricta, διατηρούν άψογη συνεργασία για την ανατροφή του παιδιού τους, εξασφαλίζοντας ότι ο Βασίλης μεγαλώνει με φροντίδα και αγάπη από τους δύο γονείς.

