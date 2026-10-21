Η Modern Cinderella πέρασε δύσκολες στιγμές, αφού ο γιος της χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια φωτογραφία από το χεράκι του μικρού στο κρεβάτι του νοσοκομείου, αποκαλύπτοντας την αγωνία που ένιωσε μέχρι να βεβαιωθεί πως όλα πήγαν καλά.

Όπως έκανε γνωστό, το χειρουργείο ήταν ρουτίνας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

«Ο super ήρωάς μου έκανε χειρουργείο σήμερα το πρωί. Πήγαν όλα καλά! Βέβαια, μέχρι να συνέλθει μου είχαν κοπεί τα πόδια… και ας ήταν ρουτίνας», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την ανακούφισή της.

Δείτε την φωτογραφία που μοιράστηκε:

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