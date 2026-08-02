Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Mohamed Salah, ο οποίος απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μετά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ο διεθνής Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, που ξεχώρισε με την Εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, συμβάλλοντας στην ιστορική πρόκριση της Αιγύπτου στους «16» της διοργάνωσης, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο «νησί των Ανέμων» για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα σε γνωστό beach bar στην Ψαρρού.

Ο 34χρονος επιθετικός περνά το έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι του στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας την προτίμησή του στο κυκλαδίτικο νησί.

Παράλληλα, το ποδοσφαιρικό του μέλλον εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ αρκετές ομάδες φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Ωστόσο, ο ίδιος δείχνει να αφήνει προσωρινά στην άκρη τις εξελίξεις, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στην Ελλάδα.

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