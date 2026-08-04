Τη Μύκονο επέλεξε και φέτος ο Mohamed Salah για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Ο διεθνής Αιγύπτιος επιθετικός ολοκλήρωσε μια απαιτητική σεζόν, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνέβαλε στην ιστορική πορεία της εθνικής Αιγύπτου μέχρι τη φάση των «16».

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο «νησί των Ανέμων», καθώς αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που το επιλέγει για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις.

Ο φωτογραφικός μας φακός τον απαθανάτισε να κάνει χαλαρή βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου.

Ντυμένος με casual σύνολο και φορώντας καπέλο, περπάτησε διακριτικά στο νησί, τραβώντας, όπως ήταν φυσικό, τα βλέμματα όσων τον αναγνώρισαν.