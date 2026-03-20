Το νέο τηλεοπτικό show «Moments», με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, φέρνοντας στη σκηνή ιστορίες που έχουν καθορίσει αγαπημένα πρόσωπα.

Στο πρώτο επεισόδιο, πρωταγωνιστής θα είναι ο αγαπημένος δημιουργός της ελληνικής τηλεόρασης, Γιώργος Καπουτζίδης.

Η εκπομπή υπόσχεται να μας ταξιδέψει στη ζωή του Καπουτζίδη, μέσα από συγκινητικές, αστείες και σημαντικές στιγμές που τον καθόρισαν, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και πτυχές του που δεν έχουν δει μέχρι τώρα.

Πέρα από τις κάμερες και τα φώτα του πλατό, τα παρασκήνια του «Moments» κρύβουν στιγμές χαλάρωσης, προετοιμασίας και αστείες καταστάσεις, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά της παραγωγής και της σχέσης των συμμετεχόντων.

