Μια ιδιαίτερη συνάντηση είχαν στο Μόναχο η Βίκυ Λέανδρος και η Heidi Klum, με τη φωτογραφία τους να γίνεται γρήγορα viral στα social media. Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια έδωσε το «παρών» στο HeidiFest, το λαμπερό event που διοργάνωσε το διάσημο μοντέλο στο ιστορικό Hofbräuhaus, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του Oktoberfest. Οι δύο γυναίκες ποζάραν χαμογελαστές και αγκαλιασμένες, φορώντας εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη βαυαρική παράδοση, ενώ η τραγουδίστρια δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Μια υπέροχη βραδιά χθες στο Heidifest της Heidi Klum στο Μόναχο!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Leandros (@vickyleandros.official)

Η Βίκυ Λέανδρος, ωστόσο, δεν βρέθηκε στη λαμπερή βραδιά μόνο ως προσκεκλημένη. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «Ich liebe das Leben», μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της στη Γερμανία.

Το HeidiFest πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της μόδας. Ανάμεσά τους ήταν η Naomi Campbell, η οποία ανέλαβε και ρόλο DJ, αλλά και η Nicole Scherzinger, που ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Don’t Cha».

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