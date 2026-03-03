Τα σκαλιά της δημαρχείου ανέβηκε ο «πρίγκιπας» του Μονακό, Charles Leclerc, με την αγαπημένη του Alexandra Saint Mleux, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Ο σταρ της Ferrari και η εντυπωσιακή σύντροφός του ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια άκρως ιδιωτική τελετή στο Πριγκιπάτο, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα τους που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Η επιβεβαίωση του γάμου τους ήρθε μέσα από ένα στιγμιότυπο απαράμιλλου στυλ. Η αντίθεση του ολόλευκου look τους με το εμβληματικό κόκκινο της vintage Ferrari 250 Testa Rossa δημιούργησε ένα σκηνικό που έμοιαζε με editorial μόδας περασμένων δεκαετιών. Παρά τους χαμηλούς τόνους που τηρούν στην προσωπική τους ζωή, αυτή η “κινηματογραφική” εμφάνιση στους δρόμους του Μονακό αποτέλεσε την πιο κομψή δήλωση για την αρχή της έγγαμης ζωής τους.

To off-shoulder νυφικό

Το νυφικό λουκ ήταν ένα off-shoulder φόρεμα με την υπογραφή Paolo Sebastian και κοσμήματα Graff. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό κότσο και κρατούσε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια.

«Όνειρο! Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου!», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.

Λίγο μετά την τελετή, η Saint Mleux άλλαξε το όνομά της στο Instagram σε «Alexandra Leclerc».

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Instagram του, ο Leclerc περιέγραψε τον γάμο ως «μια μέρα που θα θυμόμαστε για πάντα», καθώς επίσης άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη γιορτή. «Το πρώτο μέρος τελείωσε και το δεύτερο μέρος θα είναι το επόμενο έτος με όλους τους δικούς μας», έγραψε.

Αυτός ήταν ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού θα ακολουθήσει ο θρησκευτικός που σίγουρα θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός!

Η πρόταση γάμου

Ο Charles Leclerc, που γεννήθηκε στο Μόντε Κάρλο και έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2018, ανακοίνωσε ότι έκανε πρόταση γάμου στη μακροχρόνια σύντροφό του σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου. Στη ρομαντική πρόταση γάμου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο σκύλος τους, Leo.

Το ζευγάρι, που είναι πλέον παντρεμένο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2023. Ο αθλητής επιβεβαίωσε τη σχέση τους δύο μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Gala France.

Από τότε, η Alexandra Saint Mleux είναι μόνιμη παρουσία στις εκδηλώσεις της F1, ενθαρρύνοντάς τον από την κερκίδα.

