Το φετινό Grand Prix συγκέντρωσε πλήθος διάσημων προσώπων από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της μόδας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Kim Kardashian με την αδελφή της Khloé Kardashian, καθώς και το διάσημο ζευγάρι Catherine Zeta-Jones και Michael Douglas.

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Η Charlene of Monaco επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως μία από τις πιο κομψές παρουσίες της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, πραγματοποιώντας δύο ξεχωριστές εμφανίσεις στο φετινό Monaco Grand Prix.

Για την ημέρα του αγώνα, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα λευκό maxi φόρεμα με έμπνευση από την αρχαιοελληνική αισθητική.

Το αμάνικο σχέδιο με λαιμόκοψη V και αέρινη γραμμή αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ μια λεπτή καφέ ζώνη στη μέση ολοκλήρωνε το κομψό αποτέλεσμα.

Το look συνδυάστηκε με εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, statement κόσμημα και ένα προσεγμένο updo στα μαλλιά.

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Στο πλευρό της βρισκόταν ο Albert II of Monaco, ο οποίος επέλεξε ένα κλασικό σύνολο σε navy και γκρι αποχρώσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών στην πίστα, η Charlene εμφανίστηκε με μια πιο δυναμική εκδοχή του ίδιου στιλ.

Το κατακόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, πλισέ φούστα και ζώνη με χρυσή αγκράφα τόνισε τη θηλυκή αλλά ταυτόχρονα αυστηρά κομψή αισθητική της.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με κόκκινες γόβες και oversized γυαλιά ηλίου.

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H Beatrice Borromeo και ο Pierre Casiraghi ξεχώρισαν για την κομψότητα και τη διακριτική τους παρουσία.

Ο Pierre Casiraghi, εγγονός της Grace Kelly και μέλος της οικογένειας Γκριμάλντι, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του πριγκιπάτου. Παρότι δεν κατέχει επίσημο πριγκιπικό τίτλο, συμμετέχει συχνά σε διεθνείς διοργανώσεις και εκπροσωπεί το Μονακό σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις.

Η Beatrice Borromeo προέρχεται από ιστορική αριστοκρατική οικογένεια της Ιταλίας και πριν τον γάμο της ακολούθησε καριέρα στη δημοσιογραφία. Με τις σπουδές, τη δημόσια δράση και το ξεχωριστό της στιλ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σύγχρονη και ιδιαίτερα κομψή εικόνα.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2015 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει τα μέλη της οικογένειας του Μονακό, οι δυο τους επιλέγουν να διατηρούν χαμηλό προφίλ, προβάλλοντας μια εικόνα διακριτικότητας, σταθερότητας και διαχρονικής φινέτσας.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi io li AMO pic.twitter.com/d9oJ0zIWSP — SimoVision👸🇪🇺 (@EsseGi567) June 6, 2026

Ο Patrick Dempsey εμφανίστηκε στο paddock με ένα κλασικό, πολύ “καθαρό” smart look. Επέλεξε ένα κομψό tailored κοστούμι σε σκούρα/ουδέτερη απόχρωση με λευκό πουκάμισο από μέσα και το χαρακτηριστικό του στοιχείο, ένα πιο “luxury motorsport” ύφος, αφού είναι και ambassador της TAG Heuer.

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Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους που συγκέντρωσε το Μονακό για το πιο λαμπερό γεγονός της Formula 1, ο Donald Trump Jr. εντοπίστηκε στο Πριγκιπάτο κατά τη διάρκεια του Grand Prix, προσθέτοντας ακόμη ένα γνωστό όνομα στη λίστα των πολιτικών, επιχειρηματικών και ψυχαγωγικών προσωπικοτήτων που παρακολούθησαν τον αγώνα.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, εμφανίστηκε γύρω από την πίστα του Μονακό μαζί με τη σύντροφό του, Bettina Anderson, καθώς το Πριγκιπάτο μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε διεθνές σημείο συνάντησης διασημοτήτων, επιχειρηματιών και δημόσιων προσώπων.

📸: Donald Trump Jr. and Bettina Anderson in the paddock ahead of the Monaco Grand Prix. #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/CMDHRKAw2F — F1 Naija (@f1_naija) June 7, 2026

Govastiletto.gr – Η Φαίη Σκορδά στο Μονακό για το Grand Prix της Formula 1