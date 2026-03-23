O χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, Mondo Duplantis όπως έγινε γνωστό παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα τη σύντροφό του, Desiré Inglander με πολιτικό γάμο στη Σουηδία.

Οι Σουηδοί πολίτες, που θέλουν να παντρευτούν στο εξωτερικό, πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν τον γάμο τους στη Σουηδία, με τον Mondo και τη Desiré, να ακολουθούν πιστά τις παραδόσεις και να παντρεύονται στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Ο κανονικός τους γάμος, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στις 13 και στις 14 Ιουνίου, στις Κάννες όπως είχε αποκαλύψει κι ο Αμερικανοσουηδός αθλητής.

