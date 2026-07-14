Η 16χρονη Léonie Cassel πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Moda του Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στους βοτανικούς κήπους του Radicepura Botanical Park, όπου η νεαρή εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή φλοράλ haute couture δημιουργία, πλούσια διακοσμημένη με πολύχρωμα μοτίβα και κοσμήματα.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη βραδιά, καθώς σηματοδότησε την πρώτη της επίσημη συμμετοχή σε επίδειξη μόδας.

Η Léonie είναι η μικρότερη κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel. Μέχρι σήμερα είχε διατηρήσει χαμηλότερο δημόσιο προφίλ σε σχέση με την μεγαλύτερη αδελφή της, Deva Cassel, η οποία έχει ήδη ακολουθήσει επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μόδας και της υποκριτικής.

Με αυτό το ντεμπούτο, η Léonie κάνει τα πρώτα της επίσημα βήματα στον χώρο του modeling.

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Govastiletto.gr – Monica Bellucci: Η πρώτη κοινή φωτογράφιση για την Vogue Italia με την 16χρονη κόρη της