Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Μόνικα Μπελούτσι τράβηξε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Μαρακές.

Η Ιταλίδα ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με παγιέτες, δίνοντας λάμψη στην παρουσία της στη διοργάνωση.

Η εμφάνιση με δημιουργία Fendi

Η Μόνικα Μπελούτσι έδωσε το «παρών» το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, με αφορμή την παρουσίαση της ταινίας «Ketticè», στην οποία πρωταγωνιστεί. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Τζοβάνι Τορτορίτσι.

Για τη βραδιά, η ηθοποιός επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα του οίκου Fendi, του οποίου είναι πρέσβειρα, συνδυάζοντας την απλότητα με τη λάμψη.

Το look ολοκληρώθηκε με μια τσάντα Baguette του ίδιου ιταλικού οίκου, επίσης διακοσμημένη με παγιέτες.

Η διάκριση της ταινίας στο Λοκάρνο

Η παρουσίαση της ταινίας στο Μαρακές έρχεται μετά τη διάκρισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο. Εκεί, η Μόνικα Μπελούτσι απέσπασε το βραβείο Pardo, καλύτερης ερμηνείας, για τη συμμετοχή της στην ταινία.

View this post on Instagram A post shared by QM | Monica Bellucci ♡ (@queenmonibell)

govastiletto.gr – Monica Bellucci: Η 16χρονη κόρη της έκανε ντεμπούτο στην πασαρέλα