Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο ράπερ Μόνιμος Κάτοικος, ο οποίος μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ανάρτηση στα social media.

Ο καλλιτέχνης, γνωστός και ως Άγρυπνος ή Νίκος Λαζαρίδης, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Κυριακή 19 Απριλίου.

Στη φωτογραφία φαίνεται το βραχιόλι του μαιευτηρίου στο ποδαράκι του μωρού, σηματοδοτώντας τη γέννησή του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Να είσαι ευλογημένος γιέ μου. Καλωσήρθες».

Ο ράπερ έχει γεννηθεί το 1988 στη Χαλκίδα και μεγάλωσε στη Θήβα, όπου ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά βήματα. Στα φοιτητικά του χρόνια μετακόμισε στην Αθήνα και το 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ με τίτλο «Ο δικός μου τρόπος». Ακολούθησαν τρεις ακόμη δίσκοι μέχρι το 2012, καθώς και συμμετοχές σε συναυλίες και φεστιβάλ.

Το 2013 ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία 5th Season Records μαζί με τον DJ Rico, ενώ από το 2016 έως το 2020 έκανε παύση από τις live εμφανίσεις. Επέστρεψε δυναμικά το 2020 με νέα μουσική παραγωγή, ενώ το πιο πρόσφατο κομμάτι του, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο μαζί με τον Λογοπαθή, έχει τίτλο «Δε θα μείνω άλλο».