Απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε για την επίσκεψή του στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο Γ΄ Νεκροταφείο, έδωσε ο Γιώργος Τσαλίκης μέσω βίντεο στο Instagram. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε την κατάσταση, αναφέροντας: «Πήγα απλώς να αφήσω λίγα λευκά τριαντάφυλλα και να πω το δικό μου “αντίο”, αλλά ένα site με κατέγραψε εν αγνοία μου».

Στη συνέχεια εξηγεί ότι «μου στείλανε να διαβάσω τα σχόλια κάποιων από εσάς», παρουσιάζοντας κάποια εξ αυτών που του έγραφαν, μεταξύ άλλων, «να είχαμε να λέγαμε, Τσαλίκης συνώνυμος της παπάτζας», «όλα για την κάμερα, σιγά μην στεναχωρήθηκε το λαμόγιο», «show και μόνο show, ξεφτίλα», «όλα για τα μάτια του κόσμου, αηδιαστικοί όλοι», «πολλά τα Όσκαρ φέτος», «τόση συγκίνηση που ξεχάστηκε και βγήκε θλιμμένος με παντόφλα», «ο τύπος σκάει με μαύρα crocs, έλεος».

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο, δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου και για εσάς να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε, γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέρφια», κατέληξε στο βίντεό του ο Γιώργος Τσαλίκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

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