Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παίρνει θέση υπέρ του γιου του Μάνου Χατζιδάκι στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει. Αιτία είναι η παγκόσμια περιοδεία των Νατάσσας Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Γιώργος Χατζηδάκις, μέσω ανακοίνωσής του, τονίζει ότι δεν έδωσε ποτέ την άδειά του για τις δημιουργίες του πατέρα του και κινεί νομικές διαδικασίες.

Όπως γράφει στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, συμφωνεί απόλυτα με την στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι καθώς όπως λέει, θέλει να προστατεύσει τη χρήση του έργου του πατέρα του και επισημαίνει πως ο Μάνος Χατζιδάκις δεν θα έδινε ποτέ την άδειά του αν ζούσε.

Η ανάρτηση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Facebook

«Είμαι απολύτως σύμφωνη με τη στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι και θεωρώ απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Ο Μάνος υπήρξε, για μένα, ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης, ένας άνθρωπος οικουμενικός, με βαθιά ευγένεια και μοναδικό αισθητικό κριτήριο.

Η μουσική του έχει μια ποιότητα τόσο λεπτή και ουσιαστική, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.

Ακόμη και όταν ακούω το έργο του σε μια διαφήμιση που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και σχολεία, νιώθω απλώς την ανάγκη να θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε αυτή την κληρονομιά με ευαισθησία.

Η μουσική του Χατζιδάκι έχει έναν κόσμο δικό της και ο σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο είναι για μένα ουσιώδης, όχι μόνο απέναντι στο έργο αλλά και απέναντι σε όσους το εκπροσωπούν σήμερα.

Γνωρίζοντάς τον, είμαι βέβαιη ότι ο Μάνος θα ήθελε οι επιλογές γύρω από τη μουσική του να γίνονται με προσοχή και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε πάντα και ο ίδιος. Και αυτό το δικαίωμα των κληρονόμων του να προστατεύουν το έργο του αξίζει να το τιμούμε.

«Ο χαρακτηρισμός θετός γιος», μου φαίνεται εντελώς περιττός, η πατρότητα δεν μετριέται με βιολογία αλλά με παρουσία, ευθύνη και αγάπη. Και εκεί ο Μάνος στάθηκε πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης.

Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο κατά του γιου του Μάνου που τον στοχοποιούν και τον κατηγορούν, είναι απαράδεκτα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό; Και με το έτσι θέλω, κάνω αυτό που θέλω χωρίς να σέβομαι τις αποφάσεις του κληρονόμου; Χρησιμοποιώντας το όνομα του;

Αντί να σεβαστούμε την μνήμη του Μάνου ο οποίος δεν θα έδινε ποτέ την άδεια του αν ζούσε. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα που άκουσα πως δεν παίζεται ο Μάνος, να ρωτήσετε κάποιους άλλους και όχι τον γιο του.

Τελικά δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον».

