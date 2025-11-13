Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» λόγω αδιαθεσίας. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε μόνος του το τηλεοπτικό κοινό και ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία της συνεργάτιδάς του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ανθή Βούλγαρη ένιωσε μια αδιαθεσία, ότι είναι καλά στην υγεία της και πως θα επιστρέψει σύντομα.

«Έχω μοναξιές σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη σήμερα δεν είναι στα καλά της, είχε μια αδιαθεσία και της είπα να μείνει σπίτι για να μην μας κολλήσει. Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 η ώρα, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Να θυμίσουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο, φέρνοντας στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.

govastiletto.gr -Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Συγκλονίζει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του – «Είχα περάσει έμφραγμα και δεν το είχα καταλάβει»