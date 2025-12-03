Η κλασική ταινία Μόνος στο Σπίτι 2 έφερε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο πολυτελές Plaza Hotel της Νέας Υόρκης το 1992, ξοδεύοντας συνολικά 2.109 δολάρια για τη διαμονή του και τα γλυκίσματα που απόλαυσε.

Σήμερα, λόγω πληθωρισμού και ανατιμήσεων, το κόστος αυτής της εμπειρίας έχει εκτοξευτεί στα 8.511 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 303% μέσα σε 33 χρόνια.

Στην ταινία, ο πατέρας του Κέβιν, Πήτερ ΜακΚάλιστερ, ξεσπά όταν ανακαλύπτει ότι ο γιος του ξόδεψε 967 δολάρια για room service, φωνάζοντας: «Κέβιν, ξόδεψες 967 δολάρια για υπηρεσία δωματίου;».

Σήμερα, η ίδια σουίτα κοστίζει κατά μέσο όρο 6.244 δολάρια τη βραδιά, έναντι 1.100 δολαρίων το 1992.

Ακόμη και τα μικρότερα έξοδα έχουν αυξηθεί: το διάσημο sundae με τρεις μπάλες παγωτού και μαρασκίνο, που τότε κόστιζε 18 δολάρια, τώρα τιμολογείται 24 δολάρια.

Το Plaza Hotel τιμά την ταινία προσφέροντας πλέον το ειδικό Home Alone Sundae με τιμή 350 δολάρια, ως φόρο τιμής στην εμβληματική σκηνή.

Η σύγκριση τιμών πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία ταξιδιωτικών ασφαλίσεων iSelect, που ανέλυσε τις τρέχουσες τιμές του Plaza, τα δεδομένα πληθωρισμού και τα μενού του ξενοδοχείου. Η ανατίμηση καταδεικνύει πόσο πολύ έχει αλλάξει η αξία αυτής της κλασικής εμπειρίας μέσα σε τρεις δεκαετίες.