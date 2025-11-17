Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Φαίη Σκορδά άφησε τις τηλεοπτικές κάμερες για λίγο και φόρεσε ρούχα μοντέλου, κλέβοντας την παράσταση στο Athens Fashion Week, το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια περπάτησε με απόλυτη χάρη στην πασαρέλα που είχε στηθεί στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο. Συμμετείχε ως guest-μοντέλο στην επίδειξη της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή.

Η Φαίη Σκορδά ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο κομψά και μοντέρνα κομμάτια της συλλογής, αποδεικνύοντας ότι εκτός από την τηλεόραση, έχει και το ταλέντο και τον αέρα ενός επαγγελματία μοντέλου, κερδίζοντας το δυνατό χειροκρότημα του κοινού.

Στο catwalk, η παρουσιάστρια μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας ένα rich embroidered μίνι φόρεμα σε ασημένιους τόνους. Το ύφασμά του δημιουργούσε μια κροσέ αίσθηση στο κάτω μέρος, δίνοντάς του κίνηση καθώς περπατούσε η παρουσιάστρια.

Το πάνω μέρος ήταν κλειστό στον λαιμό, χωρίς βαθύ ντεκολτέ, και είχε μια διάφανη όψη στα χέρια και στους ώμους, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον πινελιά κομψότητας και πολυτέλειας. Το συγκεκριμένο φόρεμα ήταν μια επιλογή που αναδείκνυε με μαεστρία την καλλίγραμμη σιλουέτα της Φαίης Σκορδά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, καταχεικροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τη φωτογραφίζουν.

Φαίη Σκορδά-Χριστίνα Ζαφειρίου

