Ξεκίνησαν να καταφθάνουν οι πρώτες αξιολογήσεις για το νέο επαγγελματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, με το κοινό να εκφράζει θετικά σχόλια, αλλά και ορισμένες ενστάσεις σχετικά με το κοστολόγιο. Η δημοφιλής influencer πραγματοποίησε ένα σημαντικό άνοιγμα εκτός συνόρων, εγκαινιάζοντας το δικό της «croissant bar» στην καρδιά της Μονμάρτρης, το οποίο έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών.

Πρόκειται για το «Fat Rat Croissanterie», που στεγάζεται σε μία από τις πιο γραφικές και πολυσύχναστες γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας. Στο πλευρό της η Ιωάννα Τούνη έχει την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια διαμένει στο Παρίσι εργαζόμενη ως σεφ — ένας καθοριστικός παράγοντας που τις οδήγησε στη συνεργασία για τη δημιουργία του συγκεκριμένου project.

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Πόσο κοστίζει τελικά ένα κρουασάν της Ιωάννας Τούνη;

Μετά τα πρώτα θετικά σχόλια που έχουν κάνει χρήστες των social media για τα κρουασάν της, φαίνεται πως έκανε την εμφάνισή της και μία πιο αυστηρή κριτική, αυτή τη φορά όχι για τη γεύση ή την ποιότητα των προϊόντων, αλλά για το ποσό που χρειάστηκε να πληρώσει μία πελάτισσα.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα ανέφερε πως ταξίδεψε στο Παρίσι προκειμένου να δοκιμάσει τα κρουασάν της Ιωάννας Τούνη, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί, το κόστος την ξάφνιασε. Στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλό το κρουασάν σου αλλά λίγο ακριβό θα έλεγα», ενώ στο ίδιο το βίντεο εμφανιζόταν η φράση: «Πήρες κρουασάν από Ιωάννα Τούνη και σου έφυγε μισό νεφρό».

Η συγκεκριμένη χρήστης, πάντως, δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη τιμή ούτε ανέλυσε πόσο πλήρωσε. Την ίδια ώρα, ωστόσο, άλλα σχόλια στα social media φαίνεται να κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση, με χρήστες να υποστηρίζουν πως οι τιμές στο Fat Rat Croissanterie είναι απολύτως φυσιολογικές για τα δεδομένα του Παρισιού.

Μάλιστα, κάποιοι ανάρτησαν και τον τιμοκατάλογο του καταστήματος, προκειμένου να δείξουν τα ποσά που αναγράφονται για τα προϊόντα, με κάθε υλικό να κυμαίνεται στα 1,50-2€.

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