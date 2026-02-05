Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για την ταινία «Καποδίστριας» και τη σύζυγό του, Ελένη, που ήταν και παραγωγός του έργου. Η Ελένη έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο σενάριο και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του είπε: «Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία».

Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή εξελίσσεται σε απόλυτη κινηματογραφική επιτυχία, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο ελληνικό box office.

Η ταινία, που έχει διχάσει κοινό και κριτικούς με θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια, πλέον καταλαμβάνει την 10η θέση των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών, έχοντας κόψει 700.081 εισιτήρια, με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ!

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Buongiorno: «Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου».

Σχετικά με την ταινία, ο Σμαραγδής πρόσθεσε: «Κάναμε μια ταινία αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι το πρότυπό μας. Για να του μοιάσουμε πρέπει να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό».

Απαντώντας στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Ποιος ενδιαφέρεται; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια. Είναι δικό τους θέμα. Και αυτούς τους αγαπάμε. Ίσως η μαζική αποδοχή της ταινίας, τους βοηθήσει να αλλάξουν ρότα».

Govastiletto.gr – Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας» – «Χρωστάμε περίπου 800.000 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί»