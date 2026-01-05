Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή. Την Κυριακή 4/1 μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και την ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είχε μιλήσει τον περασμένο Νοέμβριο στις τηλεοπτικές κάμερες για τη νέα καθημερινότητά του μετά την αποχώρησή του από την καθημερινή τηλεόραση. Όπως είχε παραδεχτεί, η προσαρμογή σε πιο ήπιους ρυθμούς δεν ήταν εύκολη, αφού του έλειπε η ένταση και η αδρεναλίνη της δουλειάς.

Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μου λείπει η δουλειά. Είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι», προσθέτοντας ότι για χρόνια ξυπνούσε στις 2 τα ξημερώματα χωρίς ξυπνητήρι, ενώ πλέον η μέρα του ξεκινούσε στις 6 το πρωί.

Αναφερόμενος στις τηλεοπτικές του συνήθειες μετά το τέλος της εκπομπής, είχε σημειώσει ότι παρακολουθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα, ωστόσο επιλέγοντας εκείνα που του προκαλούν ουσιαστικό ενδιαφέρον: «Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, που ανέλαβαν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη και την αισιοδοξία του για την πορεία τους: «Είναι από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος. Το “περήφανος” είναι σχετικό, περήφανα είναι τα παιδιά, γιατί κάνουν πραγματικά καταπληκτική δουλειά», τονίζοντας παράλληλα ότι στην τηλεόραση κανείς δεν είναι αναντικατάστατος και όλοι είναι περαστικοί.

govastitleto.gr – Γιώργος Παπαδάκης: Τρία λευκά τριαντάφυλλα και ένα κερί να καίει στο γραφείο του στον ΑΝΤ1 – Φωτογραφία