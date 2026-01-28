Μια ιδιαίτερη και φορτισμένη έναρξη επιφύλασσε η σημερινή εκπομπή του Happy Day. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναγνωρίζοντας το βάρος της επικαιρότητας αυτή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, προέβη σε μια συγκινητική τοποθέτηση, τονίζοντας τη δυσκολία του να υπηρετείς την ψυχαγωγία όταν η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη.

Συγκεκριμένα, τόσο η ίδια όσο και η ομάδα της εμφανίστηκαν με βαρύ κλίμα στην πρωινή εκπομπή του ALPHA καθώς οι τελευταίες δύο τραγωδίες που έχουν βυθίσει τη χώρα σε πένθος έχουν συγκλονίσει τους πάντες. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το βίαιο θάνατο των 5 γυναικών στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αλλά και, το θανατηφόρο δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή λοιπόν, εμφανίστηκε στην κάμερα ντυμένη στα μαύρα, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να ξεκινήσω πολύ διαφορετικά. Μετά την δεύτερη ανείπωτη τραγωδία που βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Είναι η δεύτερη ημέρα που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτές οι τραγωδίες συνέβησαν διαδοχικά μέσα σε λίγες ώρες, μας έχουν συγκλονίσει ακόμη περισσότερο. Θες να διαχειριστείς την ψυχαγωγία και μέσα σου και εσύ προσπαθείς να είσαι ήρεμος και να μην επηρεάσει την εκπομπή, γιατί είμαστε εδώ για να πιούμε τον καφέ μας και να σας ξυπνήσουμε ευχάριστα, αλλά είμαστε και εμείς άνθρωποι αυτής της κοινωνίας».

