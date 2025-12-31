Η παμψηφεί αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου στο δικαστήριο από τις κατηγορίες της πρώην συντρόφου του, Δήμητρας Παρασκευοπούλου, για ενδοοικογενειακή βία είναι σεβαστή. Η Δικαιοσύνη μίλησε και σε ένα κράτος δικαίου, η απόφαση των δικαστών δεν αμφισβητείται.

Θέμα προς συζήτηση που ακολούθησε αμέσως μετά από αυτή την απόφαση, προκαλώντας μας έντονο προβληματισμό, δεν αφορούσε μόνο το νομικό αποτέλεσμα, αλλά την επιρροή που έχει κάποιος όταν κουβαλάει την… αμαρτία της ομορφιάς, και κατά πόσο επηρεάζει με αυτή την κοινή γνώμη και το συναίσθημα. «Παμψηφεί αθώος!».

Εύλογο το ερώτημα που γεννήθηκε αμέσως μετά την αθώωσή του, ενώ σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις οι αποφάσεις είναι καταδικαστικές. Η γοητεία, το sexy προφίλ του συγκεκριμένου, η δημόσια εικόνα ενός ωραίου άντρα, καλλιτέχνη, με έντονη συναισθηματική φόρτιση γύρω από την προσωπική τραγωδία του, τελικά όλα λειτούργησαν θετικά. Η αθώωση του οργανοπαίκτη, δεν έμεινε μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας, είχε προηγηθεί η απόφαση της κοινωνίας, που σύσσωμη είχε γίνει ένα τσουνάμι κοινωνικής αγιοποίησης.

«Τι έπαθε ο άνθρωπος! Και αντί να τον στηρίζει αυτή τον πολεμάει με τον χειρότερο μέσο, την αγάπη του για τα παιδιά του;» Σε καταλαβαίνω απόλυτα, το έζησα, πάρα πολλές δήθεν μάνες ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ τιμωρούν τα παιδιά τους για να εκδικηθούν τους πατεράδες» «Μουγκοπέτρος θεογκόμενος» είναι μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις δημοσιεύσεις για την υπόθεση Μουγκοπέτρου – Παρασκευοπούλου προτού ακόμα βρεθούν ενώπιος ενωπίω στα δικαστήρια κεκλεισμένων των θυρών.

Στα social media, ειδικά στο Χ και στο Tik Tok, τα σχόλια κυρίως από γυναίκες είναι υπέρ του Άρη Μουγκοπέτρου αποθεωτικά, οι περισσότερες εξυμνούν την ομορφιά του, τον Γολγοθά που ανεβαίνει μετά το ατύχημα κατηγορώντας την πρώην σύντροφό του που τον εγκατέλειψε σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, αφήνοντας τα παιδιά τους χωρίς το μπαμπά τους.

Σοκάρει ο Άρης Μουγκοπέτρος που δείχνει τα ακροτηριασμένα δάχτυλά του Σε μια εξομολόγηση για όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες, προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συγκλονίζει όταν αναφέρεται στα παιδιά του, ενώ δείχνει και την σκληρή εικόνα με τα ακροτηριασμένα δάχτυλά του…

Κυρίως ο γυναικείος πληθυσμός που μάχεται υπέρ της αλληλεγγύης, αφήνοντας στο παρελθόν το #me too που στιγμάτισε μια εποχή και γκρέμισε πολλά γνωστά πρόσωπα εξουσίας, αυτή τη φορά έστειλε το κίνημα στον κάδο απορριμάτων και δεν στάθηκε δίπλα στην καταγγέλλουσα· αλλά δίπλα στο φερόμενο ως θύτη. Ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν είναι απλά ένας επώνυμος πολίτης που δικαιώθηκε, αλλά ένας ήρωας που «κυνηγήθηκε άδικα».

Έτσι, μετά από την κατακραυγή τηςΔήμητρας Παρασκευοπούλου, και τις κατηγορίες εναντίον της, γεννήθηκε το εύλογο ερώτημα: Μήπως τελικά η εικόνα ενός ωραίου άντρα, με μεγάλη διαφορά ηλικίας από τη σύντροφό του, λειτούργησε αφροδισιακά για την κοινή γνώμη; Μπορεί… Πάντως είναι γεγονός ότι η γοητεία, η αναγνωρισιμότητα, ακόμη και η σκληρή εικόνα του ακρωτηριασμένου χεριού του, που επιστρατεύτηκαν ως επίκληση συναισθήματος, λύγισαν την κοινή γνώμη. Ο πόνος του έγινε ορατός, η δική της καταγγελία όμως όχι. Ο κόσμος αυτή τη φορά δεν γύρισε το βλέμμα αλλού σε μια κακοποιητική συμπεριφορά· αντίθετα, λύγισε υπέρ του θύτη που έγινε θύμα ή για να είμαστε ακριβείς υπερασπίστηκε ένα sex symbol που αμάρτησε μεν, αλλά του έδωσαν άφεση αμαρτιών λόγω της ομορφιάς του.

