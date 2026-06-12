Με μια καθηλωτική εμφάνιση, η Shakira έκλεψε την παράσταση στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το εμβληματικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό «σείστηκε» από τις επευφημίες χιλιάδων φιλάθλων, καθώς η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον J. Balvin. Οι δύο καλλιτέχνες ξεσήκωσαν το πλήθος ερμηνεύοντας το «Dai, Dai», το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.

Η Shakira έχει συνδέσει το όνομά της με το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς είχε ερμηνεύσει και τα επίσημα τραγούδια των Μουντιάλ του 2010 και του 2014, τα οποία γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εμφάνισή της στο κατάμεστο Αζτέκα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της βραδιάς, δίνοντας τον τόνο για το Μουντιάλ 2026 και ενθουσιάζοντας εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

govastiletto.gr -Shakira: Η συναυλία με 2 εκατομμύρια θεατές στην Κοπακαμπάνα