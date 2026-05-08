Η Shakira επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αναλαμβάνοντας ξανά τον ρόλο της «φωνής» της διοργάνωσης, μετά από χρόνια απουσίας.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που το «Waka Waka (This Time for Africa)» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτέχνιδες που έχουν συνδεθεί με τη διοργάνωση.

Δύο χρόνια αργότερα, συνέχισε την παρουσία της στο ποδόσφαιρο με το «La La La» στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.

Μετά από δύο διοργανώσεις χωρίς τη συμμετοχή της, η Shakira επιστρέφει τώρα με νέο κομμάτι με τίτλο «Dai Dai», το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο τραγούδι του επόμενου Μουντιάλ.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram, όπου η τραγουδίστρια παρουσίασε και ένα σύντομο βίντεο από το Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, γήπεδο που έχει συνδεθεί ιστορικά με μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές.

Στο βίντεο εμφανίζεται η ίδια μαζί με χορευτές, φορώντας εμφανίσεις εμπνευσμένες από τις ποδοσφαιρικές φανέλες χωρών της Λατινικής Αμερικής, τιμώντας έτσι τις ρίζες της από την Κολομβία.

Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη έντονο, δεδομένης της τεράστιας επιτυχίας που είχαν οι προηγούμενες συμμετοχές της στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σκηνικό.

