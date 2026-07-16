Τον χθεσινοβραδινό ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία – Αργεντινή παρακολούθησε από τις εξέδρες, η Αντονέλα Ροκούζο, η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, η οποία έζησε κάθε λεπτό του δραματικού ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία με κομμένη την ανάσα, έχοντας στο πλευρό της τον γιο τους, ο οποίος φορούσε με περηφάνια τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Όταν ήρθε η μεγάλη ανατροπή και το τελευταίο σφύριγμα επιβεβαίωσε την πρόκριση της «αλμπισελέστε», η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, πανηγυρίζοντας με το παιδί τους στις εξέδρες.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αντονέλα μοιράστηκε τη χαρά της και με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες του Αργεντίνου σταρ από το γήπεδο στέλνοντάς του ένα τρυφερό μήνυμα.

«Είμαι πολύ περήφανη. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε η Αντονέλα Ροκούζο για τον Λιονέλ Μέσι, τον άνθρωπομε τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αντονέλα μοιράστηκε τη χαρά της και με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες του Αργεντίνου σταρ από το γήπεδο στέλνοντάς του ένα τρυφερό μήνυμα.

«Είμαι πολύ περήφανη. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε για τον Λιονέλ Μέσι, τον άνθρωπομε τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν ως παιδιά στο Ροζάριο της Αργεντινής, μέσω του ξαδέλφου της Αντονέλα, που ήταν στενός φίλος του Μέσι. Παρότι η καριέρα του τον οδήγησε από πολύ μικρή ηλικία στη Βαρκελώνη, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά χρόνια αργότερα και από τότε δεν χώρισαν ποτέ.

Το 2017 παντρεύτηκαν στη γενέτειρά τους σε έναν γάμο που χαρακτηρίστηκε ως το «γάμος του αιώνα» για την Αργεντινή, ενώ σήμερα έχουν αποκτήσει τρεις γιους, τον Τιάγκο, τον Ματέο και τον Σίρο.

Η Αντονέλα έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που συνοδεύει το όνομά της. Ωστόσο, σε κάθε μεγάλη στιγμή του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σταθερά στις εξέδρες, αποδεικνύοντας πως παραμένει η πιο πιστή fan του.

govastiletto.gr -Μουντιάλ 2026: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τo Αγγλία – Αργεντινή με τη σύζυγό του, Μαράια