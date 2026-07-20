Στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, η FIFA παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσικά show στην ιστορία της διοργάνωσης. Με τη συμμετοχή κορυφαίων παγκόσμιων αστέρων, το φαντασμαγορικό θέαμα καθήλωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τον αγωνιστικό χώρο σε μια λαμπερή μουσική σκηνή υψηλών προδιαγραφών.

Όσα έγιναν στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ

Το σόου άνοιξε η Madonna, η οποία εμφανίστηκε τραγουδώντας τη μεγάλη επιτυχία της «Music», προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες. Η απόλυτη σταρ της ποπ έκανε την είσοδό της με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς βρισκόταν σε αυτοκίνητο μαζί με δύο θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Ronaldo και τον Ronaldinho. Οι τρεις τους κατέβηκαν στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές του ιστορικού halftime show, καθώς για πρώτη φορά σε τελικό Μουντιάλ η αναμέτρηση διακόπηκε προκειμένου να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο μουσικό υπερθέαμα, στα πρότυπα του Super Bowl.

Στη συνέχεια το κοινό απόλαυσε ένα ξεχωριστό πέρασμα από το «Μάπετ Σόου», με τη συμμετοχή του διάσημου μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ, πριν οι BTS ανέβουν στη σκηνή και ξεσηκώσουν το γήπεδο με την επιτυχία τους «Dynamite».

Το θέαμα συνεχίστηκε με την εμφάνιση του Τζέισον Σουντέικις, γνωστού από τη σειρά «Ted Lasso», ο οποίος έδωσε τη σκυτάλη στον Justin Bieber. Ο Καναδός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Everything Hallelujah» παίζοντας κιθάρα, σε μία πιο συναισθηματική στιγμή του show.

Η μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε με τη Shakira, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι του Μουντιάλ «Dai Dai» μαζί με τον Burna Boy. Η Κολομβιανή σταρ, που έχει συνδέσει το όνομά της με προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έκλεισε την εμφάνισή της αγκαλιάζοντας παιδιά που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια του show τιμήθηκε και η ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον θρυλικό Πελέ να εμφανίζεται στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, ενώ από το θέαμα δεν έλειψαν οι αγαπημένοι χαρακτήρες απ’ τα Muppet, Miss Piggy και Kermit. Πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι, το σόου είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τη FIFA και την Global Citizen, συνδυάζοντας τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου με δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής ανέλαβε ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

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