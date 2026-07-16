Μπορεί να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σταρ των παρκέ του NBA, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κρύβει την αγάπη του για τον αθλητισμό γενικότερα. Όταν βρίσκεται στις κερκίδες μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, ο «Greek Freak» αφήνει στην άκρη την ιδιότητα του αθλητή και μεταμορφώνεται σε έναν απόλυτα παθιασμένο φίλαθλο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια. Οι δυο τους απόλαυσαν την ατμόσφαιρα ενός από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης, ζώντας από κοντά την ένταση και τη συγκίνηση που μόνο ένα Μουντιάλ μπορεί να προσφέρει.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιάννης μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την εμπειρία τους στις εξέδρες. Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα μήνυμα προς τον πατέρα του, που έχει φύγει από τη ζωή.

«Μπαμπά, μόλις βρέθηκα σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου» έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

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