Η Ισπανία αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορίας της, λυγίζοντας με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή, μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στο «MetLife» στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον ιστορικό τελικό.

Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο MetLife Stadium για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό υπήρχαν και τρεις γνωστοί Έλληνες. Πρώτος όλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που παρακολούθησε από κοντά και τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, έδωσε το «παρών». Ο streamer IShowSpeed τον εντόπισε και γύρισε βίντεο μαζί του.

🚨| BREAKING: Speed just met Giannis Antetokounmpo at the FIFA World Cup Final, and Giannis praised Speed for his amazing performance 🤯🔥 pic.twitter.com/7NyPMievDG — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

Ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Γιώργος Λέντζας ταξίδεψαν επίσης μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού και μοιράστηκαν στιγμές από την παρουσία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από τα social media.

Ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε δημοσιεύσει εικόνες από την εμπειρία του στο Μουντιάλ 2026 και την ατμόσφαιρα γύρω από τους αγώνες, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους πως βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου για τον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα και ο Γιώργος Λέντζας, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με το ποδόσφαιρο μέσα από την παρουσίαση αθλητικών εκπομπών τα τελευταία χρόνια.

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